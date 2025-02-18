Владимир Зеленский записал свое последнее по счету традиционное вечернее обращения в прошлый четверг, 13 февраля.

Тогда он в вагоне поезда произнес речь, посвященную докладам военного руководства, ситуации на передовой и разговору с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возможных кадровых изменениях в Воздушных силах.

Такого длинного перерыва с появлением обращений президент Украины не делал с начала войны.

Дни с 13 февраля у президента были наполнены международными встречами, начиная с визита министра финансов США Скотта Бессанта в Киев и заканчивая поездкой самого Зеленского в Мюнхен на конференцию по безопасности, затем в ОАЭ, а сегодня - в Турцию и Саудовскую Аравию.

Впрочем, это не первые международные встречи и поездки Зеленского, однако раньше он крайне редко пропускал из-за них запись обращений.

Война в Украине идет 1091-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, армия РФ окончательно перерезала основную трассу в Андреевском мешке, а также существенно продвинулась в его восточной части. Украинские военные сообщили, что россияне захватили карман восточнее деревни Улаклы под Курахово. Кроме того, войска РФ расширили плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области в районе Новомлынска.

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