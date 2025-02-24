Президент США Дональд Трамп заявил, что один из первых его звонков после переизбрания был адресован российскому лидеру Владимиру Путину, и тот отнесся к нему "с большим уважением".

Об этом американский президент заявил на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции в Белом доме.

"До того, как я пришел сюда, не было никакой связи с Россией, и Россия не отвечала на звонки. Когда я пришел сюда, один из первых звонков, которые я совершил, был Путину, и он отнесся к этому с большим уважением. Они хотят положить конец этой войне", - сказал Трамп.

Напомним, первое официальное сообщение о телефонном разговоре президентов США и РФ появилось лишь 12 февраля, но до того несколько раз появлялась неофициальная информация об их разговорах.

Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил о дружбе главы Белого дома с Путиным.

Между тем сегодня стало известно, что Трамп и Путин обсуждают заключение соглашения по совместной разработке полезных ископаемых.

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