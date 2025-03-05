Президент США Дональд Трамп готов пойти на любую эскалацию, чтобы принудить Украину к своей мирной сделке.

Об этом заявил в интервью одному из телеграм-каналов бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, глава Белого дома желает быстрого достижения соглашения, чтобы "показать всем свое величие".

"Зеленский это все понимает и борется за лучшие условия для Украины. Путин сидит и наблюдает за этим с улыбкой, параллельно выполняя свою главную задачу: максимально делать все для того, чтобы его друг Дональд Трамп не видел проблему в Путине, а видел проблему в Зеленском", - заявил экс-глава МИД.

Ранее Дмитрий Кулеба в интервью ВВС говорил, что Украина должна отложить реализацию мирного плана президента США и втянуть Трампа в длинную игру.

Напомним, президент США в своей речи перед Конгрессом заявил, что получил от Зеленского послание о готовности сесть за стол переговоров о мире в Украине и подписать сделку о недрах.

При этом британская пресса не слишком позитивно оценивает заявления президента Украины о готовности сотрудничать с главой Белого дома.

О том, на какие шаги может пойти Трамп, чтобы склонить Украину к своим условиям, мы писали в отдельном материале.