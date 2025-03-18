После разговора Трампа и Путина возле посольства США в Москве убирают буквы ZVO. Фото и видео
Возле посольства США в Москве начали убирать Z-инсталляции.
Об этом сообщают российские СМИ и публикуют видео работ.
У здания посольства начали убирать стенд с окрашенной в цвета российского флага надписью "Мы вместе". Рабочие также убирают буквы ZVO вместе с надписями внизу "Zа победу", "Сила v правде" и "Отважные".
Пока нет оифицальных данных с чем связаны проводимые работы. Рабочие говорят, что фигуры убирают временно - на помывку. По их словам, такие же работы уже проводили в прошлом году.
Инсталляции были установлены возле посольства США в ноябре 2023 года.
Напомним, сегодня состоялся разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, который стал самым продолжительным в истории телефонных переговоров президентов России и США.
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