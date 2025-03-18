Возле посольства США в Москве начали убирать Z-инсталляции.

Об этом сообщают российские СМИ и публикуют видео работ.

У здания посольства начали убирать стенд с окрашенной в цвета российского флага надписью "Мы вместе". Рабочие также убирают буквы ZVO вместе с надписями внизу "Zа победу", "Сила v правде" и "Отважные".

Пока нет оифицальных данных с чем связаны проводимые работы. Рабочие говорят, что фигуры убирают временно - на помывку. По их словам, такие же работы уже проводили в прошлом году.

Инсталляции были установлены возле посольства США в ноябре 2023 года.

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