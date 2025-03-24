Страны в Европе и Азии задумались о получении собственного ядерного оружия, считая США при нынешнем президенте Дональде Трампе ненадежным союзником.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, у мира есть опасения, что нынешняя геополитическая ситуация может привести к ядерной войне.

"Расшатывание консенсуса великих держав по вопросу нераспространения - реальность. Феномен Трампа стал мощным катализатором для голосов в странах-союзниках США, которые теперь считают, что ядерное оружие в их собственных руках - это фундаментальное решение проблемы, вызванной ненадежностью Америки", - говорит Анкит Панда из аналитического центра Фонда Карнеги.

Аналитики опасаются, что если Договор о нераспространении ядерного оружия рухнет, отчасти из-за отзыва гарантий США, в мире появится 15-25 ядерных стран - "с большим риском катастрофической атомной войны".

Среди стран, которые задумались о своем ядерном оружии, FT называет четыре: Германия, Польша, Южная Корея и Япония. Последние две - в силу близости ядерных Китая и КНДР.

Отметим, что Дональд Трамп не высказывал намерений отозвать ядерные гарантии США своим странам-союзницам. При этом в европейской прессе стали в последнее время регулярно появляться статьи об "обеспокоенности", что США могут ослабить военное присутствие в Европе или гарантии в рамках НАТО.

В этом контексте в Европе звучат настоятельные призывы тратить больше средств на оборону. Сможет ли Европа провести перевооружение, мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, ранее в СМИ начала обсуждаться возможность создания Германией собственного ядерного оружия. После выхода материала польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшаве также нужно ядерное оружие.

В Пентагоне же считают, что к концу 2020-х - началу 2030-х годов будут иметь дело уже с двумя ядерными державами, располагающими арсеналами, примерно равными американским: Россией и Китаем.