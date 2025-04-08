Конгрессвумен США Виктория Спартц заявила, что газета The Telegraph исказила ее вчерашние слова об Украине. И предположила, что за это "заплатил президент Украины Владимир Зеленский".

Спартц не согласилась с заголовком газеты, в котором со ссылкой на нее говорится, что "Зеленский должен отдать землю России", заявив, что британские журналисты исказили ее позицию.

"Этот заголовок был "удобно" использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы очернить меня и президента Трампа и продолжить обвинять Соединенные Штаты в проигрыше и предательстве Зеленским своей страны", - заявила конгрессвумен.

Отметим, что газета уже поменяла заглавие, заменив слово "отдать" на "уступить", а также убрала кавычки (то есть обозначив, что это не прямая цитата).

Комментируя этот скандал, конгрессвумен также ответила на претензию со стороны украинского МИД, который после заявлений Спартц заявил, что она "уже не украинка".

"Я не удивлюсь, если Зеленский платит Telegraph за фабрикацию ложных заголовков, чтобы продолжать зарабатывать деньги на крови украинского народа", - написала она в соцсетях.

Спартц также призвала Вашингтон не отправлять помощь Киеву, пока там не сменится власть.

"К сожалению, если вашей страной управляют такие идиоты и жулики, как Зеленский и его марионеточный парламент, то это (помощь Украине со стороны США - Ред.) безнадежное дело. Путин может быть злым, но он не идиот. Нынешняя реальность на местах такова, что Украина не в состоянии вернуть свои территории, и они не могут согласиться отказаться от них навсегда. Поэтому с помощью США можно добиться только временного решения, которое даст каждой стороне некоторое время на перегруппировку. Конечный результат этой войны должен быть решен позже, и не только на поле боя", - заявила она.

Ранее Спартц говорила, что Украине, чтобы выиграть войну, остается только мобилизовать всю страну.

Также Спартц обвиняла главу Офиса президента Ермака в "установлении диктатуры" и требовала усилить контроль за использованием военной помощи, которое передается Украине.