Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи.
Соответствующее обращение президент опубликовал в своем телеграм-канале.
"Российская армия – одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим. За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. Шестьсот сорок религиозных объектов были уничтожены, большинство из них христианские. Но мы отстроим их все", - сказал Зеленский.
Напомним, что Путин объявил пасхальное перемирие. По словам главы Кремля, российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. В свою очередь Зеленский дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие при условии, что Россия его будет соблюдать.
Мы рассказывали в отдельном материале, что пишут западные СМИ о пасхальном перемирии, объявленном Кремлем.
Также мы анализировали, что означает объявленное Путиным перемирие на Пасху.
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