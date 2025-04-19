Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи.

Соответствующее обращение президент опубликовал в своем телеграм-канале.

"Российская армия – одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим. За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. Шестьсот сорок религиозных объектов были уничтожены, большинство из них христианские. Но мы отстроим их все", - сказал Зеленский.

Напомним, что Путин объявил пасхальное перемирие. По словам главы Кремля, российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. В свою очередь Зеленский дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие при условии, что Россия его будет соблюдать.

Мы рассказывали в отдельном материале, что пишут западные СМИ о пасхальном перемирии, объявленном Кремлем.

Также мы анализировали, что означает объявленное Путиным перемирие на Пасху.

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