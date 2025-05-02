Американский миллиардер и глава Департамента эффективности госуправления США Илон Маск рассказал, что американские чиновники устраивали масштабные вечеринки за бюджетные средства, арендуя развлекательный комплекс Caesar Palace в Лас-Вегасе и целые стадионы.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

"По сути, они развлекались за счет налогов. Арендовали стадионы для вечеринок. Если вы воруете, то начинаете с малого. Но затем год за годом, если никто не останавливает мошенничество, оно становится все более наглым и с каждым годом все большим и большим, пока они буквально не арендуют стадионы", - заявил Маск.

Напомним, Маск призвал американского президента Дональда Трампа отменить взаимные пошлины.

Ранее он намекнул, что покидает Белый дом. Напомним, СМИ сообщали, что в конце мая истекает статус специального государственного служащего Маска, и он готов уйти, потому что "устал" от "атак политических левых".

Также не так давно Трамп говорил, что Маск ему вообще не нужен, а "просто нравится".