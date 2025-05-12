Турция и Россия обсудили усилия по установлению мира между Москвой и Киевом.

Об этом заявил турецкий дипломатический источник агентству Reuters.

"В ходе беседы обсуждались последние усилия по установлению мира между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Российское Министерство иностранных дел также сообщило, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили инициативу российского лидера Владимира Путина о начале прямых переговоров по Украине 15 мая в Стамбуле.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что нельзя упускать представившуюся возможность для мирных переговоров по Украине.

В свою очередь Зеленский сообщил, что летит на переговоры с Россией после призыва к немедленным переговорам от президента США Дональда Трампа. Прекращение огня как условие для поездки в Стамбул он не упомянул, комментируя заявление Трампа о том, что президент США также может приехать на переговоры.

При этом Путин своего личного участия в переговорах в Турции пока не подтверждал.

Мы разбирались в отдельном материале, приедет ли Путин в Стамбул.