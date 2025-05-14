Франция не может наращивать военные поставки Украине, так как уже отдала Киеву "всё, что могла".

Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1, передаёт британское издание Financial Times.

Французский лидер также сообщил, что замороженные в Европе после начала российского вторжения активы Москвы невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок подобной процедуры.

При этом Макрон признал, что Россия может вернуть себе эти деньги в случае распада общего санкционного режима на Западе, и призвал не допустить такого сценария.

Ранее, Макрон допустил, что ЕС и США в ближайшие дни введут новые санкции против России.

Война в Украине продолжается 1175-й день. Последние новости с главными событиями 13 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись к югу от Константиновки и ускорили наступление на новопавловском направлении. По данным Deep State, на трассе между Покровском и Константиновкой в нескольких местах идут бои. Минобороны РФ заявило о захвате села Котляровка, которое находится вблизи границ Днепропетровской области.

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