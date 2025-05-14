"Отдала всё, что могла", Макрон заявил, что Франции больше нечем помогать Украине
Франция не может наращивать военные поставки Украине, так как уже отдала Киеву "всё, что могла".
Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1, передаёт британское издание Financial Times.
Французский лидер также сообщил, что замороженные в Европе после начала российского вторжения активы Москвы невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок подобной процедуры.
При этом Макрон признал, что Россия может вернуть себе эти деньги в случае распада общего санкционного режима на Западе, и призвал не допустить такого сценария.
Ранее, Макрон допустил, что ЕС и США в ближайшие дни введут новые санкции против России.
Война в Украине продолжается 1175-й день. Последние новости с главными событиями 13 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись к югу от Константиновки и ускорили наступление на новопавловском направлении. По данным Deep State, на трассе между Покровском и Константиновкой в нескольких местах идут бои. Минобороны РФ заявило о захвате села Котляровка, которое находится вблизи границ Днепропетровской области.
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