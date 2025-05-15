Депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу, подозревемому в госизмене, продлили меру пресечения – содержание под стражей – до 13 июля.

Об этом сообщил его адвокат.

Суд обязал руководство следственного изолятора (СИЗО) обеспечить Шуфричу лечение в медучреждении. При этом речь идёт о посещении медучреждения на несколько часов под конвоем.

Напмоним, по данным следствия, Шуфрич после аннексии Крыма зарегистрировал на полуострове дом и земельный участок по законам РФ, а также нанял государственную охрану, которая входит в структуру Росгвардии, чем финансировал её деятельность.

Ранее Шуфрич заявил, что ему не давали делать операцию и расценил это как пытки.

Также мы публиковали документ, которым суд обязал СБУ обеспечить исполнение обязанностей депутата подозреваемым Шуфричем.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне захватили часть села Малиновка к востоку от Мирнограда, сообщает Deep State. На торецком участке фронта неприятель вплотную подошёл к Романовке и пытается полностью взять село. Также войска РФ продвигаются на новопавловском направлении и контролируют большую часть села Богатырь.

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