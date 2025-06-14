В сегодняшнем разговоре лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обращает на себя внимание дата 22 июня, которую назвали в контексте переговоров по Украине.

"С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта", - заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Интересно, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев определится с дальнейшим участием в переговорах с РФ после завершения обмена пленными, который закончится 20-21 июня - то есть к упомянутой Ушаковым дате.

При этом примечательна оговорка Ушакова, что дата 22 июня была ранее "условлена". Исходя из контекста его заявления, видимо, она была уже ранее проговорена между Трампом и Путиным.

Отметим, что 17 июня закончится саммит G7, где Зеленский собирается встретиться с Трампом, и где будут приняты заявления, которые покажут позицию стран "Семерки" по Украине. То есть к тому моменту уже должна быть понятна повестка и позиция стран Европы.

Зеленский, к слову, сегодня заявил, что у Европы началось "торможение" по вопросу введения миротворцев и прочей помощи Украине - из-за того, что США отказываются от новых санкций и новых военных поставок Украине.

И ключевая фраза, сказанная Зеленским, звучит так: "эта ситуация показала, что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Вот что происходит".

То есть он намекает, что у США есть сильные рычаги влияния на Европу и они их задействуют по теме Украины для решения неких вопросов, угрожая, в противном случае, отстраниться от процессов. И при этом он не уверен, что при такой постановке вопроса Европа будет идти и далее своим курсом, а не примет условия Штатов.

Все это указывает на то, что ближе к 22 июня США, Украина и РФ должны будут выйти на какие-то решения о войне и мире - с учетом позиции стран Европы. Или, по крайней мере, попытаться выйти.

При этом через два дня - 24 июня - начнется саммит НАТО, куда также позвали Зеленского и где, вероятно, появится Трамп.

И именно на этом саммите открывается теоретическая возможность выполнить одно из основных требований РФ - принять коллективное решение всеми членами НАТО по отказу принимать Украину в Альянс. Если это произойдет, то сильно приблизит ситуацию к окончанию войны.

Вероятность такого сценария мы анализировали в отдельном материале.