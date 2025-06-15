Берлин, Париж и Лондон предлагают Ирану провести переговоры по ядерной сделке с целью деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью телеканалу ARD.

"Германия вместе с Францией и Великобританией готовы. Мы предлагаем Ирану немедленные переговоры по ядерной программе. Я надеюсь, что это предложение будет принято", – сказал министр.

При этом он добавил, что ограничение иранской ядерной программы "также является ключевой предпосылкой для достижения мира в этом конфликте – чтобы Иран не представлял угрозы для региона, для государства Израиль и для Европы".

Ранее переговоры с Ираном по ядерной проблеме вели США, но после нападения Израиля Тегеран отменил ближайший раунд переговоров, назначенный на сегодня и обвинил США в содействии Израилю.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Следим за происходящем на Ближнем Востоке в нашем онлайне.