Российская армия за неделю выпустила по Украине более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты разных типов. Россия усиливает террор против городов и общин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, несмотря на планы Москвы, есть и хорошие результаты работы сил ПВО.

"Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики – уже сотни сбитых российско-иранских "шахедов" за эту неделю. И каждая встреча с партнерами на этой неделе была о масштабировании этой технологии. Спасибо каждому, кто готов инвестировать в защиту жизни, спасибо нашим воинам, которые хранят украинское небо. "Шахеды" – один из российских способов затягивать войну. Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, "семерки" и всех партнеров", - написал Зеленский.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что после разговоров с президентом США Дональдом Трампом в Риме есть все сигналы о возобновлении поставок военной помощи Украине.

Война в Украине идет 1236-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 июля 2025 года в обновляемом онлайне.