В России задержан сын главы азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шыхлинский, который сбил сотрудника ФСБ.

Соответствующее видео опубликовали российские телеграм-каналы.

Сообщается, что Мутвалы во время задержания 1 июля его отца – Шахина Шыхлинского – сбил силовика. На кадрах виден этот момент.

Напомним, недавно в Екатеринбурге ФСБ арестовала азербайджанцев, которых, по официальной версии, подозревают в серии убийств и покушений в период с 2001 по 2011 годы. Были задержаны почти 50 человек из азербайджанской диаспоры, двое из них погибли.

Кроме того, российские медиа сообщали о задержании в Воронеже совладельца крупнейшего в регионе Алексеевского рынка Юсифа Халилова.

После этих событий в Баку полиция пришла в редакцию издания "Sputnik-Азербайджан" и задержала семь 7 человек, в том числе пятерых граждан Азербайджана и двух граждан РФ, назвав их агентами ФСБ под прикрытием.

Также сообщалось, что в Москве был задержан один из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагиф Сулейманов, известный как просто Вагиф и Вагиф Бакинский.

Подробно о подоплёке обострения отношений Москвы и Баку мы писали в отдельном материале.