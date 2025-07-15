Сотрудники части офисов в бизнес-центре "Москва-сити" с начала недели были переведены на удаленную работу по причине ожидаемых ударов беспилотников по высотным зданиям в столице РФ.

Об этом пишут российские паблики.

Вместе с тем, по недавней информации, сегодня это распоряжение отменили, и сотрудников завтра вновь ждут в офисе.

Телеграм-каналы предполагают, что в башнях "Москва-сити" россияне испытывали системы противодействия дронам.

Напомним, накануне в Reuters написали, что президент США Доналдьд Трамп запретил ВСУ бить по Москве.

Война в Украине продолжается 1238-й день. Последние новости с ключевыми событиями 15 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Луганской области войска РФ захватили посёлок Белогоровку – последний населённый пункт региона, находившийся под контролем Украины. На Харьковщине неприятель продвинулся к северу от Купянска и заняли село Красное Первое. Кроме того, отмечено перемещение противника в направлении Боровой – в районе Новомихайловки.

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