Если в течение 50 дней не будет договоренности о прекращении огня в Украине, Россия столкнется с очень высокими тарифами и вторичными санкциями.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

"Таким образом, страны, покупающие нефть у России, также будут подвергнуты санкциям, и, конечно, это нанесет серьезный ущерб экономике России", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, Трамп пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на перемирие до конца августа. Президент США сказал, что Штаты введут вторичные санкции в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет сделки о прекращении огня в Украине.

Между тем Зеленский заявил, что недоволен сроком в 50 дней, который Трамп дал Путину для завершения войны в Украине. Он считает его слишком большим.

В чью пользу будет 50-дневная пауза Трампа, мы разбирались в отдельном материале.

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