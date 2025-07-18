Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что присоединение Киева к европейскому экономическому блоку маловероятно, пока российско-украинский конфликт не будет урегулирован.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

"Для нас главный приоритет – сделать всё, чтобы эта война закончилась", – сказал канцлер, добавив, что только после этого можно будет обсуждать перспективы вступления Украины в Евросоюз.

Глава немецкого правления также заявил, что восстановление Украины и её постепенная интеграция в Евросоюз займут ещё годы после завершения войны.

Напомним, Мерц считает, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны.

Война в Украине продолжается 1241-й день. Последние новости с ключевыми событиями 18 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в районе Волчанска, сообщает Deep State. Неприятель также занял новые позиции к юго-западу от Покровска. Южнее, у границ Днепропетровской области, противник захватил село Шевченко, продвинувшись от Мирного в сторону Александрограда и у Зеленого поля. Вчера в Украину вернули тела 1000 погибших.

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