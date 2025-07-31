Антикоррупционные силы Украины по-прежнему ощущают давление со стороны президента страны Владимира Зеленского.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Источники агентства сообщают, что антикоррупционные органы опасаются, что администрация Зеленского продолжит оказывать на них давление даже после того, как он отступил в вопросе о лишении антикоррупционных ведомств независимости.

По словам источников Bloomberg, сохраняется обеспокоенность, что Киев может подорвать работу двух основных антикоррупционных ведомств страны, оказывая давление на следователей или смещая их руководителей.

По словам cобеседника Bloomberg – европейского чиновника – эти опасения разделяют в столицах союзников Украины.

Напомним, вчера эти опасения озвучил глава САП Александр Клименко.

Как мы писали, сегодня Верховная Рада проголосовала за возвращение полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Владимир Зеленский оперативно подписал закон.

Мы разбирались в отдельном материале, что дальше будет с президентом Украины после возвращения полномочий НАБУ.