В отеле центрального района Кишинева обнаружили мёртвым 46-летнего украинца.

Об этом сообщает местное издание PulsMedia.

Как отмечается, тело мужчины было обнаружено 31 июля работником заведения, который сразу сообщил в полицию.

"Мужчина лежал без дыхания, повешенный на ручке двери в номере, где он, вероятно, остановился", – отметил собеседник журналистов.

Судебно-медицинский эксперт, прибывший на место происшествия, после предварительного осмотра тела не обнаружил на никаких внешних признаков насильственной смерти, что позволяет правоохранителям рассматривать самоубийство как предварительную версию.

Ранее в отеле Кракова нашли мёртвыми двух украинцев.

Также стало известно, что после столкновения автобуса с тягачом на трассе в Словении погибли пассажиры из Украины.

Война в Украине продолжается 1254-й день. Последние новости с ключевыми событиями 31 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Главные новости страны и мира, карты российского вторжения, больше фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.