Иллюстративное фото – Фейсбук

В отеле центрального района Кишинева обнаружили мёртвым 46-летнего украинца.

Об этом сообщает местное издание PulsMedia.

Как отмечается, тело мужчины было обнаружено 31 июля работником заведения, который сразу сообщил в полицию.

"Мужчина лежал без дыхания, повешенный на ручке двери в номере, где он, вероятно, остановился", – отметил собеседник журналистов.

Судебно-медицинский эксперт, прибывший на место происшествия, после предварительного осмотра тела не обнаружил на никаких внешних признаков насильственной смерти, что позволяет правоохранителям рассматривать самоубийство как предварительную версию.

Снимок заголовка на pulsmedia.md

Ранее в отеле Кракова нашли мёртвыми двух украинцев.

Также стало известно, что после столкновения автобуса с тягачом на трассе в Словении погибли пассажиры из Украины.

Война в Украине продолжается 1254-й день. Последние новости с ключевыми событиями 31 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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