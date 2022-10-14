Недавние обыски у митрополита Тульчинського и Брацлавского Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафана (Елецких) вернули внимание к проблеме отношений УПЦ с властью.

В первый же день полномасштабного вторжения России УПЦ осудила действия Кремля, назвав войну братоубийственной, "повторением Каинового греха" и выразила поддержку ВСУ. А позже объявила о своей полной самостоятельности от РПЦ.

Этой позиции Церковь придерживается и поныне.

В ответ со стороны власти были позитивные сигналы в отношении УПЦ. А глава Офиса президента Андрей Ермак даже специально предостерег от разжигания в обществе межрелигиозных противоречий, имея в виду, очевидно, действия против Украинской православной церкви, к которым призывали радикально настроенные круги.

Однако в последнее время идет немало сигналов о том, что отношения власти к УПЦ ухудшается.

Почему и к чему это может привести, разбиралась "Страна".

Обыск у митрополита

Как сообщала "Страна", на днях Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией провела обыски в доме митрополита Ионафана в Тульчинском епархиальном управлении.

Поводом стали обвинения против владыки в поддержке политики Кремля и оправдании агрессии против Украины.

Во время обыска СБУ заявила, что обнаружили пророссийские прокламации и литературу, а также некие другие материалы, которые отправили на экспертизу вместе с изъятой компьютерной техникой.

Как утверждает СБУ, "митрополит на собственном Интернет-ресурсе размещал публикации, в которых содержатся призывы к разжиганию межконфессиональной вражды.

"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника", - говорится в официальном сообщении спецслужбы.

Уголовное производство, в котором фигурирует Ионафан, открыто по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос о вынесении митрополиту подозрения.

Сам владыка, однако, вскоре после обысков заявил, что найденные материалы не имеют "отношения ни к нему, ни к епархиальному управлению".

"Решительно опровергаю неправдивые сообщения в СМИ о результатах проведенных следственных действий (обысков 11.10.2022) по месту моего фактического проживания и в Тульчинском епархиальном управлении работниками Службы безопасности Украины, а также заявляю, что «улики», якобы найденные в данных помещениях никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют. Полагаю, что вышеупомянутые действия имеют заказной характер и направлены против Украинской Православной Церкви и для внесения смуты в среду ее духовенства и верующих. А в дальнейшем, захвата ее Тульчинского Христо-Рождественского кафедрального собора в пользу "привелегированной" религиозной организации", - заявил Ионаф.

Источник "Страны" в УПЦ также не верит в то, что митрополит мог делать то, в чем его обвиняют.

"Это старый человек, известный в церковных кругах ещё как композитор. И он точно бы не стал держать такие вещи в своих помещениях. И мы знаем, как такие "улики" обычно появляются", - сказал источник, намекая, что найденные материалы были митрополиту подброшены.

Отметим, что на данный момент Иоанафу подозрение еще не предъявлено. То есть, официально он пока еще ни в чем не обвиняется и не подозревается.

Но, в любом случае, эта история - индикатор напряжения в отношениях УПЦ и власти. Причем не единственный.

Позиция УПЦ

УПЦ, как говорилось выше, сразу после начала войны однозначно выразила свою позицию - оставаться со своей страной и ее армией.

"В этот трагический час мы выражаем особенную любовь и поддержку нашим воинам, которые охраняют и оберегают и защищают нашу землю и наш народ. Пусть Господь их благословит и бережет!" - говорилось в обращении предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия, опубликованном 24 февраля.

В нем также подчеркивается, что УПЦ будет отстаивать суверенитет и целостность Украины в "братоубийственной войне".

"Украинский и русский народы вышли из Днепровской купели крещения и война между этими народами - это повторение Каинового греха, который из зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей", - сказано в обращении.

А состоявшийся в мае Собор УПЦ принял решения о ее полной независимости и самостоятельности от Русской православной церкви (РПЦ), и также осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по войне в Украине. Впрочем, о разрыве любых связей РПЦ заявлено не было, хотя и так понятно, что во время войны они сведены к нулю.

Кроме того, УПЦ объявила о создании собственных приходов за границей для бежавших туда от боевых действий украинцев, хотя раньше по статусу всего лишь автономной Церкви не имела на это права.

Массового исхода приходов из УПЦ с начала войны как надеялись "конкуренты" из Православной церкви Украины (ПЦУ), не произошло.

Это тоже стало упреком власти от радикальных сил, что та, мол, не способствует переходу и вообще не предпринимает никаких резких шагов в отношении УПЦ. При том что в принятом в начале войны законодательстве о противодействии коллаборационизму прописан механизм прекращения в судебном порядке деятельности Церквей, если представители ее руководства были пойманы на пособничестве врагу. Поэтому переодически требуют эту норму закона применить и к УПЦ.

Случаи сотрудничества представителей УПЦ с Россией и ее "администрациями" на захваченных россиянами территориях действительно фиксируются, однако меры в отношении них принимаются и самой Церковью, которая отстраняет таких священнослужителей до выяснения всех обстоятельств или смещает. Кроме того, на территориях, об аннексии которых объявила Россия, идет процесс перевода епархий под прямое управления РПЦ. И Украинская православная церковь на них уже никак не влияет.

"В стране нет ни единой большой государственной и не только структуры, где бы в ходе войны не обнаружились люди так или иначе сотрудничавшие с Россией. В УПЦ тысячи священников и миллионы прихожан, среди которых люди самых разных политических взглядов. Важнее, что сама Церковь отмежевалась от РПЦ на уровне уставных документов", - говорит политолог Руслан Бортник "Стране".

Но, тем не менее, призывы "покончить" с УПЦ, либо ограничить ее деятельность раздаются регулярно.

Так, на днях бывший генпрокурор и экс-глава партии Порошенко Юрий Луценко призвал отобрать у УПЦ Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, назвав это "наилучшим подарком Украине к празднику Покрова Богородицы 14 октября.

"ПЦУ продолжает бороться с УПЦ за влияние на украинское общество и государство, в этой борьбе опираясь на свое политическое лобби", - комментирует политолог Бортник "Стране".

Позиция власти

В этой ситуации большое значение, естественно, имеет позиции власти.

Еще во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский дал понять, что не будет активно вмешиваться в религиозные дела, что активно делал в последний год своего президентства Порошенко.

И в принципе долгое время Зеленский придерживался этой позиции, хотя и поддерживал отношения со Константинопольским патриархатом.

Но тут началась большая война.

Как уже сказано выше, для многих сил она стала предлогом усилить давление на УПЦ.

И если на общегосударственном уровне власть соблюдала осторожность, то на местном уровне Церковь порой оказывалось под ударом. Это уже попало в отчеты ООН.

"Местные органы власти по меньшей мере семи территориальных общин в Киевской, Сумской и Львовской областях временно приостановили деятельность УПЦ на время действия военного положения. Например, горсовет Броварского района Киевской области также запретил проведение собраний, митингов, походов и других массовых мероприятий УПЦ на время действия военного положения без предоставления четкого обоснования такого запрета", - говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который был представлен на 51-й сессии Совета по правам человека ООН.

Показательной была и история с отстранением заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от занимаемой должности из-за обнародованной СМИ информации о том, что он препятствовал переходу религиозных общин из УПЦ в ПЦУ.

По данным СМИ, Палагнюк направил в адрес Дарницкой райгосадминистрации письмо, в котором заявил, что СБУ видит в переходах общин из УПЦ в ПЦУ "угрозы для национальной безопасности". Кроме того, письмо содержало напоминание о запрете массовых собраний на время военного положения и просьбу провести разъяснительную работу среди общественности по недопущению участия в собрании религиозных общин руководителей территориальных общин или представителей местной власти.

Это, отмечается в письме, может быть использовано спецслужбами РФ "для обвинений в притеснениях УПЦ, разжигании межконфессиональной вражды и использовании протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве".

Обыск у Ионафа также стал довольно тревожным звонком относительно того, что ранее нейтральная позиция власти по УПЦ может смениться на резко негативную.

Два сценария

Эксперты и источники "Страны" в религиозных кругах подтверждают, что давление на УПЦ со стороны госорганов начало расти.

И рассматривают две версии, что это может значить.

Как считает политолог Руслан Бортник, Офис президента может попытаться политически усилиться за счет расширения своего влияния на УПЦ. Тем более, что многие представители окружения Зеленского являются ее прихожанами.

"Бороться за ПЦУ с Порошенко очень сложно. А УПЦ в нынешнем состоянии более подходит для политического партнерства, в котором ведущим будет власть. И, судя по всему, сегодняшняя ситуация может к этому привести", - комментирует Бортник "Стране".

Но есть и другая точка зрения на этот счет. В кругах, близких к меценатам, помогающим УПЦ, допускают, что Зеленский в итоге может захотеть в церковном вопросе стать "большим Порошенко, чем сам Порошенко" и, среди прочего, все-таки передать ПЦУ Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, которые пребывают в государственной собственности и только арендуются УПЦ.

"Подобные подозрения уже звучали на Соборе в мае, когда принималось решение о самостоятельности от РПЦ. Одна из точек зрения тогда была, что не стоит подстраиваться под ситуацию, потому что власть все равно не будет на нашей стороне, давайте хотя бы сохраним лицо. Но победили иные взгляды. И первое время казалось, что это сработало - центральная власть вела довольно взвешенную политику в отношении УПЦ и не реагировала на призывы покончить с Церковью. Однако сейчас мы видим признаки того, что вектор меняется. И что власти могут пойти навстречу радикальным настроениям и предпринять ряд действий против УПЦ. Начиная от отмашки местным властям и госорганам стимулировать переходы общин из УПЦ в ПЦУ и заканчивая передачей ПЦУ Лавр. В самом радикальном варианте - запрет деятельности Украинской православной церкви, хотя этот вариант пока выглядит маловероятным", - считает наш собеседник.

Правда, источники близкие к Офису президента говорят "Стране", что у власти нет планов организации масштабного давления на УПЦ.

"Несмотря на призывы "покончить с УПЦ" на Банковой есть понимание, что к религиозным вопросам нужно подходить осторожно. Особенно во время войны. Это точно не пойдет на пользу задачам объединения общества перед лицом борьбы с внешней агрессией. Поэтому никаких радикальных шагов со стороны власти против УПЦ я сейчас не ожидаю. Если не случится каких-то форс-мажоров на фронте или в тылу. Тем более, что руководство Церкви заняло вполне однозначную позицию с начала войны. Другой вопрос, что на местном уровне могут быть свои движения против УПЦ, связанные с активностью ряда политических сил и религиозных организаций. Ранее была установка их купировать, чтоб не провоцировать напряженность в обществе. Но могу предположить, что эта установка не всегда и не везде выполняется. И в целом давление на власти с требованием ужесточить политику в отношении УПЦ идет", - говорит источник.