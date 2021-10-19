В Украине, где 19 октября зарегистрировали рекордное количество смертей от Covid-19, Киев и еще 14 областей соответствуют "оранжевой" карантинной зоне. В этих регионах превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, высокая загруженность коек с кислородом и повышен коэффициент выявления новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

По данным ведомства, по состоянию на вторник, 19 октября, признаки "оранжевой" зоны эпидемической опасности имеют следующие регионы:

- Киев;

- Волынская область;

- Житомирская область;

- Ивано-Франковская область;

- Киевская область;

- Луганская область;

- Львовская область;

- Николаевская область;

- Ровенская область;

- Сумская область;

- Тернопольская область;

- Харьковская область;

- Хмельницкая область;

- Черкасская область;

- Черновицкая область;

- Черниговская область.

Напомним, в "красной" зоне сейчас находятся Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Напомним, первой в Украине Херсонская область перешла в красную зону карантина.

Кроме того, сообщалось, что Львов начал жить по правилам "красной" зоны из-за высокой заболеваемости коронавирусом.