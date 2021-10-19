В Украине половина регионов соответствует показателям "оранжевой" зоны
В Украине, где 19 октября зарегистрировали рекордное количество смертей от Covid-19, Киев и еще 14 областей соответствуют "оранжевой" карантинной зоне. В этих регионах превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, высокая загруженность коек с кислородом и повышен коэффициент выявления новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.
По данным ведомства, по состоянию на вторник, 19 октября, признаки "оранжевой" зоны эпидемической опасности имеют следующие регионы:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Напомним, в "красной" зоне сейчас находятся Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.
Напомним, первой в Украине Херсонская область перешла в красную зону карантина.
Кроме того, сообщалось, что Львов начал жить по правилам "красной" зоны из-за высокой заболеваемости коронавирусом.