На этой неделе Европейский Союз не планирует исключать Украину из "зеленого списка" стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз без карантина. Таким образом, вероятнее всего, Украина останется в "зеленом списке" еще на две недели.

Об этом сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Тwitter в среду, 27 октября.

"На этой неделе в рекомендованном ЕС списке безопасных третьих стран не было исключений, добавились только 4 страны из Южной Америки и Африки. Это означает, что Украина должна оставаться в списке, по крайней мере, еще две недели", - заявил Йозвяк.

Между тем по данным на 27 октября за прошлые сутки в Украине выявлено 22 574 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, 18 октября Йозвяк заявил, что Украину намерены исключить из перечня ковид-безопасных стран для поездок в Евросоюз уже в ближайшее время. Но уже Йозвяк опроверг свои же слова, сообщив, что список в тот день менять не будут.

Также сообщалось, что Израиль разрешит въезд туристам, привитым признанными ВОЗ вакцинами.