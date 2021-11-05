С понедельника, 8 ноября, в Волынской области ужесточат карантин и переведут в "красную" зону. Заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором было принято соответствующее решение, состоялось сегодня, 5 ноября.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, видео обнародовано в Youtube.

"Сегодня у нас очередная комиссия ТЭБ и ЧС, поскольку Волынская область также по индикаторам заходит в "красный" уровень эпидемической опасности, и мы будем принимать решение о переводе Волынской области в "красный" уровень через два дня после заседания, это, наверное, будет с понедельника", - заявил он.

Напомним, на сегодня в "красной" зоне находятся Киев и еще 15 украинских регионов.

Ранее мы приводили заявление Ляшко о том, что в красную зону карантина рискуют попасть Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Также сообщали, что в Украине второй день подряд фиксируют больше 26 тысяч случаев коронавируса и почти 700 смертей.

Между тем, в НАН спрогнозировали рост новых случаев коронавируса до 50 тысяч за сутки. Ученые утверждают, что заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти бешеными темпами, однако наша страна пока что не находится на пике заболеваемости Covid-19.