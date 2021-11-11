Известный эрудит родом из Одессы, участник клуба "Что? Где? Когда?", а ныне депутат Госдумы России Анатолий Вассерман призвал разбираться с антипрививочниками "по законам военного времени".

"Я склонен воспринимать антипрививочную как войну против нас и чем дальше, тем больше склонен поддерживать действия с антипрививочниками по закону военного времени", - заявил депутат Госдумы России.

Эрудит считает, что расстреливать антивакцинаторов не стоит, однако, по мнению Вассермана, стоит включить в список обязательной вакцинации тех, кто против нее выступает публично.

"Пусть, если уж распространяют умственную заразу, то пусть хотя бы не распространяют физическую", - добавил Анатолий Вассерман.

Напомним, от работы отстранили более четырех сотен украинских копов из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. А по данным Госпродпотребслужбы, в Киеве каждый десятый Covid-сертификат является фальшивым.

Ранее "Страна" писала о том, что в Греции врачи брали по 400 евро у антивакцинаторов, но все равно делали им прививку от коронавируса.

Также мы сообщали, что во Франции людям младше 30 лет рекомендуют не использовать вакцину Moderna из-заЖ риска миокардита.