В Киеве участники акции протеста, которые перед этим закидали монетками Офис президента Украины, пришли к зданию Верховной Рады и потребовали отставки Владимира Зеленского и главы ОП Андре Ермака.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Участники митинга изначально собрались на Майдане, откуда пошли к Офису президента и потом пришли к Верховной Раде. Там участники митинга проскандировали "Зеленского прочь, Ермака в отставку".

"Зелю геть! Зелю геть!" - кричали митингующие под стенами Рады.

Дальше они направятся к Европейской площади, где шествие и должно закончиться.

Участники акции протеста спокойно спускались к Майдану.

Митингующие начали расходиться даже не дойдя до Майдана.

Напомним, 1 декабря в Киеве проходит митинг сторонников экс-президента Петра Порошенко и националистов, которые требуют уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, провести перевыборы Верховной Рады и отправить в отставку президента Владимира Зеленского. В начале митингующие собрались на Майдане, а потом пришли к Офису президента, где также скандировали "Зелю,геть" и забросали мелочью здание ОП.

"Страна" следит за ходом акции протеста в обновляемом материале.