В среду, 29 декабря, в большинстве областей Украины ожидается снег, а столбики термометров покажут до -11 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве центральных, Киевской и Запорожской областях ожидается снег (ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололед).

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Кроме этого, завтра на дорогах украинцы столкнутся с гололедицей.

Ветер северо-восточный и восточный с переходом в южных и восточных областях на юго-западный, 5-10 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью покажут -2...-11 градусов, днем от -4 до нуля градусов.

В Киеве завтра ночью ожидается снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -7...-9 градусов мороза, днем -6 градусов мороза.

Напомним, синоптики прогнозируют на зимние праздники снег с дождем и гололедицу. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Украине ожидаются осадки, а столбики термометров покажут около нуля.

Кроме того, мы информировали, что в Карпатах сугробы достигли почти двух метров в высоту.