По состоянию на утро понедельника, 3 января, в Украине все регионы отнесены к желтой зоне карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

По данным на сегодняшний день, желтому уровню эпидемиологической опасности соответствует ситуация с коронавирусом в Киеве и всех 24 областях Украины.

В целом в Украине уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет 172 на 100 тысяч населения при допустимом показателе в 75 на 100 тысяч человек. Этот показатель не превышен лишь в Херсонской и Днепропетровской областях.

Отметим, с 6 декабря вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина, которые коснулись невакцинированных жителей желтой зоны.

Напомним, 30 декабря в Украине больше не осталось красной зоны карантина. Последние остававшиеся в ней области - Волынская и Запорожская - стали желтыми.

Также мы писали, в Минздраве задумались над ужесточением карантина в Украине из-за "Омикрона".

Кроме того, сообщали, что, по мнению ученых, Украина из-за нового штамма начнет 2022 год с роста заболеваемости ковидом.