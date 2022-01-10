В Кремле дали позитивную оценку факту переговоров политических советников стран нормандского формата, но заявили, что пока ни о каких прорывах речи не идет.

Такое заявление сделал в понедельник, 10 января, спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или каком-то серьезном продвижении вперед речи не идет. Сам по себе факт разговора, конечно, он позитивен, но сама субстанция, имеется в виду, содержание переговоров по-прежнему скорее относится к категории сложных и буксующих вопросов", - сказал Песков.

Напомним, 6 января в Москве окончились переговоры замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Они продолжались 4,5 часа. На встрече, организованной по инициативе российской стороны, главной темой обсуждения стало урегулирование ситуации на востоке Украины.

В ходе встречи советники сошлись во мнении о необходимости реализовывать минские соглашения, сообщила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

Также мы сообщали, что Макрон и Шольц инициируют проведение встречи в Нормандском формате в ближайшие недели.