В администрации президента США Джо Байдена пока не могут что-либо сообщить о возможности проведения трехстороннего саммита с Россией и Украиной.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки в пятницу, 14 января.

"Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах", - сказала Псаки на просьбу оценить предложения Киева о подобной встрече.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина - Украина-США-Россия.

В апреле 2021 года у Зеленского уже предлагали провести переговоры с Владимиром Путиным в Иерусалиме или в столице Австрии - Вене.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле заявили, что к ним не поступали предложения Киева о встрече Зеленского, Путина и Байдена. На вопрос журналистов о проведении переговоров лидеров трех стран на высшем уровне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: "Нет. Пока ничего не поступало".

Также мы писали, что Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на Нормандском саммите. Вскоре после этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что представители "нормандской четверки" в скором времени проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. При этом он не уточнил уровень переговорщиков.

Однако в Москве заявили, что такая встреча будет возможна только после выполнения решений предыдущей встречи в Париже. В первую очередь - по политической части Минских соглашений.