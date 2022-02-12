Издание Spiegel опубликовало интервью президента Финляндии Саули Ниинистё, который давно и хорошо знает президента России Владимира Путина. Финский лидер сообщил об интересных нюансах, замеченных им в поведении российского президента.

Интервью финского президента вышло в Spiegel в субботу, 12 февраля.

Президент Финляндии рассказал, что где-то во второй половине прошлого года заметил изменение в поведении российского президента - он стал намного решительнее и сосредоточеннее.

По версии Ниинистё, Путин почувствовал, что в евро-атлантических отношениях происходят какие-то сдвиги и решил использовать это, чтобы добиться целей, которые давно ставил.

В начале финский президент предполагал, что во всей эпопее с российскими требованиями Украина только наживка, чтобы привлечь внимание Запада. Но затем стал склоняться к выводу, что именно украинский вопрос и является основным, и его решение через имплементацию Минских соглашений сейчас стало приоритетной задачей политики. Такое впечатление создалось у него и из последних бесед с Путиным, хотя напрямую российский президент этого не говорил.

Между тем Финляндия не остается в стороне от украино-российского кризиса.

Напомним, что в Финляндии пригрозили России жесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

Ранее мы писали о том, что в Финляндии отказались от планов вступать в НАТО.

Также "Страна" сообщала, что в МИД Финляндии призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.