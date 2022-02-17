В Германии вслед за другими странами Евросоюза с 20 марта снимаются почти все коронавирусные ограничения. Смягчение правил будет проходить в три этапа.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Первый этап, который отменяет запрет на личные контакты для привитых и переболевших коронавирусной болезнью, уже начался. Для вакцинированных эти меры будут действовать до 19 марта. Кроме того, в магазинах больше не будут требоваться подтверждение вакцинации, однако маску носить придется дальше.

Второй этап начнется 4 марта. С этого дня посещать рестораны и ночевать в гостиницах смогут не только вакцинированные и те, кто переболел Covid-19, но и те, кто предоставить отрицательный тест на коронавирус.

На массовые межрегиональные мероприятия будут пускать до 75 тысяч зрителей с ковид-сертификатами, в закрытые помещения - не более шести тысяч (при условии заполнения до 60% зрительских мест).

Последний, третий этап начнется 20 марта. С этого дня должны быть отменены все "существенные защитные меры", если ситуация в больницах стабилизируется.

Напомним, Австрия с 5 марта отменит карантинные ограничения. Ресторанам в Австрии разрешат вновь работать по ночам, а бессимптомных больных Covid-19 больше не будут отправляться на карантин.

Кроме того ранее мы, сообщали, в каких странах Евросоюза приняли решение об отмене коронавирусных ограничений.

Тем временем, в Украине второй день растет заболеваемость ковидом. За сутки заразились больше 33 тысяч человек.