В ходе учений "Заметиль-2022", которые проходят в Ровенской области на полигоне, в среду, 16 февраля, боевая машина врезалась в танк.

Момент столкновения запечатлен на видео из сюжета "ТСН".

Полигон расположен в 85 километрах от границы с Беларусью. Наши военные применяли на учениях, оружие, предоставленное Украине союзниками: в частности, противотанковые гранотометы "Энлоу", противотанковые ракетные комплексы "Джавелины" и другое вооружение.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский лично наблюдает за ходом учений украинских военных.

Напомним, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным. Стороны договорились прислать военных атташе на учения, которые проходят сейчас в обеих странах.

Также мы информировали о том, что в Беларуси сейчас проходят учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские войска с территории республики будут выведены того, когда он и его коллега из РФ Владимир Путин примут соответствующее решение.

Учения проходят возле украинской границы. В Украине же проходят военные учения "Метель-2022".