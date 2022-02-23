Во Львове во время действия режима чрезвычайного положения будут запрещены массовые мероприятия, а все жители должны будут всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Об этом мэр Львова Андрей Садовой написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на время действия режима ЧП во Львове въезд/выезд на территорию города и области будет контролироваться в усиленном режиме и любой автомобиль может быть остановлен для проверки документов и содержимого. Каждый человек должен будет иметь при себе паспорт или другой документу, удостоверяющий личность.

Кроме прочего, массовые мероприятия будут под запретом.

Напомним, секретарь СНБО заявил, что на всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение. При этом у народных депутатов возникли вопросы относительно соблюдения прав и свобод человека в проекте по введению режима ЧП.

Также сообщалось, что на время действия ЧП из Украины могут запретить выезд призывникам и военнобязанным.

Какое чрезвычайное положение хотят ввести в Украине подробно разобралась "Страна".