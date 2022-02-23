В Министерстве иностранных дел Швеции, последовав примеру многих стран, перевели часть работы посольства в Украине из Киева во Львов и рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.

Об этом глава МИД Швеции Анн Линде написала в своем Twitter-аккаунте в среду, 23 февраля.

"Из-за серьезной и ухудшающейся ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее Министерство иностранных дел сегодня приняло решение о временном переводе части операций посольства во Львов. МИД вновь призывает шведов, которые все еще находятся в Украине, как можно скорее покинуть страну", - написала министр.

Напомним, Швеция стала не первой страной, которая частично или полностью перевела работу своего посольства из Киева во Львов. Ранее такое решение приняло американское посольство, посольство Великобритании, также Израиль переводит деятельность посольства в Украине из Киева во Львов, перенести посольство из украинской столицы приняли решение Нидерланды и Финляндия.

Также сообщалось, что Австралия и закрывает посольство во Львове и вывозит своих дипломатов из Украины.