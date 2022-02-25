Сегодня, 25 февраля, Ирландия отменила визовый режим для граждан Украины из-за российского вторжения.

Об этом сообщает Gov.ie.

"Я потрясена российским вторжением в Украину.

Мы солидарны с Украиной и ее народом и, работая с нашими партнерами в Европейском Союзе, будем помогать им в трудную минуту.

Поэтому я немедленно отменяю визовый режим между Украиной и Ирландией.

Правительство также будет работать с коллегами над любыми дальнейшими общеевропейскими мерами, которые могут помочь тем, кто покидает Украину", - сказала министр в заявлении.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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