Правительство Украины приняло решение по временному закрытию пунктов пропуска с Беларусью и РФ. Граждане, которые хотят вернуться в Украину, могут сделать это беспрепятственно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении.

"Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Очень важный момент. Граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно. И мы призываем: возвращайтесь, докажите, что вы на стороне света", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси заявили, что все украинские пункты пропуска на границе закрылись.

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