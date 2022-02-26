Лидеры США, Франции, Германии, Италии и глава Еврокомиссии до конца дня обсудят вопрос об отключении России от SWIFT.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

По данным издания, исключение российских банков из международной платежной информационной системы SWIFT становится все более вероятным. Федеральное правительство, которое долгое время отвергало эту санкцию, теперь готово сделать это при определенных условиях. Договоренность может быть достигнута уже сегодня вечером.

Напомним, что США и Евросоюз рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных банков и компаний России.

Ранее мы писали о том, что глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что уже фактически принято решение об отключении России от SWIFT.

Также "Страна" сообщала, что в воскресенье, 26 февраля, министры иностранных дел стран Европейского Союза проведут встречу в онлайн-формате. Главы МИД обсудят новые меры для поддержки Украины.

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