Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о том, что повреждена аппаратная Киевской телбашни.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"Киевская телебашня повреждена в результате попадания двух, по предварительной информации, ракет. Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне", - сказано в посте Кличко.

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