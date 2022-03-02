Силы специальных операций Украины обещают не брать живыми в плен российских артиллеристов. Об этом сообщает командование сил специальных операций ВСУ в Facebook.

"После того, как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один.

Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям, которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы – все это для вас просто цели. Столкнули, полетело, попали – за@бись, правильно пацаны?

А теперь смотрите, черви: вы своих целей не видите и вам от того вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам грязью уже не будет никогда. Информация по вам – уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Теперь никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.

Каждый расчет, не важно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли.

Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал.

Мы не смерть, мы хуже!", - говорится в обращении ВСУ к русским военным.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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