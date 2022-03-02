Мэр Херсона Игорь Колыхаев переговорил с представителями российской армии, которые захватили город. Он сказал, что не пошёл с ними на сотрудничество, но сделал акцент, что будет заниматься обеспечением жизнедеятельности города и теперь в нем установлены такие правила:

В город можно выезжать только днём. Комендантский час с 20.00 до 06.00 сохраняется строго. Выезжают в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим. Мы снова выпустим коммунальный транспорт. Пешеходы ходят по одному, максимум по двое. Военных не провоцируют. При первом же требовании останавливаются. Автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью, должны будут готовы в любой момент показать содержимое перевозок.

Колыхаев сказал, что "флаг над нами украинский. И чтобы он оставался таким же, эти требования придётся соблюдать. Ничего другого пока предложить не могу".

Как писала "Страна", мэр Балаклеи также объявил, что остается в городе и не сотрудничает с врагом, несмотря на то, что оккупанты зашли в город.

Напомним, под Херсоном на птицефабрике без еды остались три миллиона кур, их мор грозит экологической катастрофой.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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