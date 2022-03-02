В Офисе президента Украины сообщили о том, что украинская делегация уже направляется на встречу с российской в Беловежскую пущу в Беларуси.

Переговоры представителей России и Украины пройдут в "Домике охотника" в Беловежской пуще.

Между тем, около двух часов назад представитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что российская делегация прибыла на переговоры в Беловежскую пущу, а украинская на тот момент только выехала из Киева и будет на месте завтра с утра.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что во время второго раунда переговоров Россия готова обсуждать гарантии безопасности.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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