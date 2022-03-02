В четверг, 3 марта в Кривом Роге запланирована эвакуация десятков тысяч людей. ВСУ сказало перевезти людей подальше от военных городков и военных частей. Об этом сообщает военная администрация Кривого Рога.

В частности, людей планируют эвакуировать в Северные районы города - Покровское и Терновское с 08:00 до 18:00.

Обязателен переезд для

микрорайонов – Всебратское, Макулан, Веселая дача, Николаевское шоссе, "Кирпичный завод" и Военный городок

Сообщается, что в отсутствие людей в домах в микрорайонах будет усилена охрана общественного порядка. Кто не сможет разместиться у друзей или родственников, будут предоставлены места в помещениях общежитий, детских садов и школ в северных районах города.

"Просьба брать с собой документы, мобильные телефоны с зарядными устройствами, одеяла, подушки и спальные мешки и матрасы для размещения. Питание будет обеспечено", - говорится в сообщении.

Перевозка будет осуществляться дизель-генераторными троллейбусами и микроавтобусами, потому что коммунальные автобусы задействованы в других задачах.

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Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

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