По состоянию на утро понедельника, 7 марта, в Запорожской области под контролем войск России находятся шесть населенных пунктов: Пологи, Васильевка, Токмак, Энергодар, Бердянск и Мелитополь.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и на направлении Васильевка - Балабино личный состав ВСУ ведет оборонительную операцию.

Напомним, в Генштабе ВСУ утром заявили, что российская армия копит силы для штурма Киева и ведет наступление на Запорожье.

Также мы писали, что Запорожская АЭС остается под контролем российских оккупантов.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.