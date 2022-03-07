Британия не будет облегчать визовый режим для Украины
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон не будет вводить облегченный визовый режим для беженцев из Украины.
Он сказал, что Великобритания - "очень щедрая страна", но она хочет продолжать проверять всех, прибывающих в страну людей.
Напомним, ранее мы писали, что Британия не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, так как это приведёт к прямому столкновению с РФ.
Также сообщали, что Борис Джонсон обратился к украинцам на украинском языке.
"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.
Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.
Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.