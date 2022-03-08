В сети появилось видео с последствиями ночного авиаудара по городу Ахтырка Сумской области, его сняли и опубликовали очевицы.

"После авиаудара продуктовый магазин полностью разрушен. Посмотрите, он находится в центре жилого массива. Второй удар пришелся на ТЭС", - рассказывает автор ролика, который снимает происходящее из окна.

На кадрах видны густые столбы дыма, а также зарево от огня.

Напомним, российские войска ночью совершили авианалет на Сумы: уничтожены жилые дома, погибли более 10 человек.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.