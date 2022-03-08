Вечером в понедельник, 8 марта, Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Продолжается оборона Мариуполя, отражения наступления в Киеве и прикрытие южного побережья страны.

Соответствующий пост появился в Facebook Генштаба.

Также на Востоке Объединенные силы проводят оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.

В Генштабе заявили, что Вооруженные Силы продолжают оборону Чернигова. В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

"Воздушные силы ВСУ осуществляют отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины", - добавили в Генштабе.

По данным ВСУ, с целью пополнения потерь противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы.

Помимо этого, с целью усиления войск в направлении Киева враги планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ППК "Вагнер").

Также по данным Генштаба ВСУ, противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав был деморализован.

Скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua

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