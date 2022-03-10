В ночь с 9 на 10 марта российская авиация продолжила бомбить Сумскую область. Удар был нанесен по окрестностям областного центра и селу Битица. Также российская авиация снова бомбила жилые кварталы Ахтырки. Бомба попала в газопровод.

Об этом сообщил губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий.

Кроме того, Живицкий рассказал, что 9 марта Большая Писаревка также подверглась ночной бомбардировке. В результате артиллерийского обстрела погиб 13-летний мальчик и 2 женщины.

Кроме того, вследствие удара по ПАО "Укрнефть" в селе Малая Павловка загорелся резервуар нефти.

По информации Живицкого, артиллерия врага 9 марта обстреляла бывший завод "Электробытприбор" в Тростянце. В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень.

Напомним, мы публиковали карты трех гуманитарных коридоров для эвакуации из Сумской области, которые должны заработать сегодня.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.