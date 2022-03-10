С начала вторжения России в Украину погиб уже 71 ребенок, еще более 100 детей - ранены

За две недели, с начала вторжения РФ в Украину, погиб 71 ребенок, еще более сотни - ранены.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

"По состоянию на 11:00 10 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей", - написала Денисова.

По ее словам, в городе Малин Житомирской области авиаударом разрушено семь частных домов, пять человек погибли, в том числе трое детей (пятилетняя девочка и двое детей 2021 года рождения).

16-летний парень погиб во время обстрела рынка в поселке Жуковский Харьковской области.

Также она подтвердила, что ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибло две женщины и двое детей.

В Ирпене Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное осколочное ранение и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, добавила Денисова.

Ранее мы писали, что в осажденном Мариуполе под завалами дома от обезвоживания умерла шестилетняя девочка.

Также сообщали, что российская армия нанесла авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе. Погибли три человека, среди них ребенок.

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