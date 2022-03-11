Американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его данным растет вероятность того, что украинские силы смогут сразиться с российскими сухопутными войсками, пытающимися окружить и захватить Киев.

Об этом сказано в сообщении организации в Facebook.

Указано, что Силы России на юге около Николаева и в сторону Запорожья, а также на востоке вокруг Донецка и Луганска за последние сутки мало продвинулись. Россия, скорее всего, сохранит гораздо большую боевую мощь на юге и востоке и, вероятно, возобновит более эффективные наступательные операции в ближайшие дни, но эффективный охват и скорость таких операций сомнительны, учитывая общие результаты российских военных на сегодняшний день.

Пока нет никаких признаков того, что российские военные перестраиваются, реформируются, извлекают уроки или принимают другие меры, которые привели бы к внезапному изменению темпов или успеху операций, хотя численное соотношение между армией России и ВСУ оставляет Москве возможность восстановить мобильность или провести эффективную городскую войну.

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